Annelik Akademisi Projesi Başladı

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesinin "Aile Yılında Annelik Akademisi: Geleceği Birlikte İnşa Edelim" projesiyle, annelere çocuk gelişimi, olumlu ebeveynlik yaklaşımları, etkili iletişim teknikleri, disiplin ve sınır koyma yöntemleri gibi başlıklarda verilen 9 aylık eğitimlerle sağlıklı aileler hedefleniyor.

Necmettin Erbakan Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Karatay Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğiyle başlatılan proje kapsamında annelerin çocuk gelişimi, olumlu ebeveynlik yaklaşımları, etkili iletişim teknikleri, disiplin ve sınır koyma yöntemleri, teknoloji ve medya kullanımı, ergenlik dönemi zorlukları, akran zorbalığı, bağımlılıkla mücadele ve aile içi ilişkiler gibi güncel konularda farkındalık kazanması ve yeni bir bakış açısı geliştirmesi planlanıyor.

İnteraktif seminerler, uygulamalı atölyeler, grup çalışmaları ve bireysel rehberlik oturumlarını kapsayacak şekilde yapılandırılan eğitimlerde annelerin çocuklarının eğitim sürecine de daha etkin katılabilmeleri için farklı yaş kategorilerine göre anne-çocuk etkinlikleri gösteriliyor.

9 aylık eğitim süreci tamamlandığında annelere program öncesinde ve sonrasında uygulanan testler karşılaştırılacak ve elde edilen veriler bilimsel yöntemlerle analiz edilerek raporlanacak.