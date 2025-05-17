Anneye 3 Gün Zorlama Hapis Cezası - Son Dakika
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Anneye 3 Gün Zorlama Hapis Cezası

Anneye 3 Gün Zorlama Hapis Cezası

Fethiye'de Nazlı Zeynep A.'ya, çocuğunu geç götürdüğü için verilen hapis cezası itirazla reddedildi.

17.05.2025 11:30
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MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde Nazlı Zeynep A.'nın (48), geçici velayeti kendisinde olan kızı 7 yaşındaki S.D.A.'yı, 4 yıldır boşanma davası süren eşi B.C.A. ile görüşeceği yere 43 dakika geç götürdüğü gerekçesiyle verilen 3 günlük 'zorlama hapis' kararına itirazı reddedildi. Kızını avukatına bırakan Nazlı Zeynep A., jandarma tarafından cezaevine götürüldü.

Nazlı Zeynep A. ve B.C.A., 2021 yılında ayrılarak, karşılıklı boşanma davası açtı. Boşanma davası sürerken, mahkeme çiftin çocukları S.D.A.'nın geçici velayetini anne Nazlı Zeynep A.'ya, sonra da baba B.C.A.'ya verdi. Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, son olarak 6 Şubat'ta S.D.A.'nın geçici velayetini annesine verirken, baba B.C.A.'nın ayda 2 kez kızını sosyal hizmetler ve emniyet görevlileri gözetiminde görebileceği yönünde hüküm kuruldu. Nazlı Zeynep A., Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü tarafından belirlenen görüşme yerine kızını götürdüğünde, babasının olmadığını gördü. Nazlı Zeynep A., B.C.A.'nın, kızının annesi tarafından görüş saatinde getirilmediği yönünde tutanak tutturup, şikayette bulunduğunu öğrendi.

MAHKEMENİN KARARINA İTİRAZ

Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi, Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nce çocuğu istenilen yer ve tarihte hazır etmesi için usulüne uygun bildirimde bulunulmasına rağmen buna uymadığı gerekçesiyle Nazlı Zeynep A.'ya 3 gün zorlama hapis cezası verilmesine karar verdi. Kararda, "Çocuk teslimine ilişkin ara karara ve velayet düzenlemesine aykırı davranan davalı tarafın 3 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Nazlı Zeynep A., görüş günlerinde normalde 09.00'da kızını teslim ettiğini, o gün Fethiye Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü'nden arayan görevlinin görüş saatini 10.00 olarak bildirdiğini ileri sürerek, avukatı Meltem Banko aracılığıyla karara itiraz etti. Avukatın itiraz başvurusunda müvekkil tarafından yükümlülüğün ihlal edildiğine dair somut ve açık bir kusur isnadı yapılmadığı, yükümlülüğün ihlalinden bahisle özgürlüğü bağlayıcı bir tedbire karar verilebilmesi için yalnızca şekli bir eksiklik yeterli olmayıp, müvekkilin iradi olarak, mahkeme kararına aykırı davranma kastının bulunduğunun kuvvetli, kesin ve inandırıcı delillerle ortaya konulması gerektiğine vurgu yapıldı.

KIZIYLA VEDALAŞTI

Ancak Fethiye 2'nci Aile Mahkemesi, Fethiye 1'inci Aile Mahkemesi'nin kararının yerinde olduğuna hükmederek, itirazın reddine kesin olarak karar verdi. Bunun üzerine Nazlı Zeynep A., 3 günlük hapis cezasını çekmek üzere jandarma tarafından cezaevine götürüldü. Nazlı Zeynep A., kızıyla vedalaştıktan sonra onu avukatına teslim ederek, jandarma aracına bindi ve cezaevine götürüldü.

Kaynak: DHA

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