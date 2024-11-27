Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Serinyol Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Apartman Yangını: 3 Yaralı - Son Dakika
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