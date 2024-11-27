Antakya'da Apartman Yangını: 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antakya'da Apartman Yangını: 3 Yaralı

Antakya\'da Apartman Yangını: 3 Yaralı

Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

27.11.2024 16:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın giriş katında çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Serinyol Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İtfaiye, Antakya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antakya'da Apartman Yangını: 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş’den istifa etti Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Futbol A.Ş'den istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
21:59 Bakanlık duyurdu: Mersin’de 89 metrelik gemi yan yattı Bakanlık duyurdu: Mersin'de 89 metrelik gemi yan yattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:12:23. #1.12#
SON DAKİKA: Antakya'da Apartman Yangını: 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.