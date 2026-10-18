Antakya\'da Asi Nehri\'ne düşen koyun itfaiyenin halatlı müdahalesiyle kurtarıldı

Antakya'da Asi Nehri'ne düşen koyun itfaiyenin halatlı müdahalesiyle kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Asi Nehri'ne düşen koyun, itfaiye ekibinin halat yardımıyla yaptığı müdahaleyle kurtarıldı. Küçükdalyan Mahallesi'nde yaşanan olayda hayvan, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde nehre düşen koyun, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Küçükdalyan Mahallesi'nde küçükbaş hayvanı Asi Nehri'ne düşen kişi, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, halat yardımıyla koyunu kurtardı.
Hayvan, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?