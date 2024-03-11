Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde "Asrın dayanışmasında kadınlarımızın rolü" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde organize edilen söyleşi, İstanbul Sanayi Odası Konteyner Kenti'nde düzenlendi.
Eğitimci yazar Dilek Cesur, programa katılanlara dayanışma ile birlik ve beraberliğin önemini anlattı.
Cesur, konuşmasının ardından depremzede kadınların sorularını yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Hatay'da Asrın Dayanışmasında Kadınların Rolü Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi - Son Dakika
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kenya'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ve Kur'an-ı Kerim dağıtımı yapmaya devam ediyor. Ramazan ayı dolayısıyla Nairobi'deki Kibera mahallesinde yaşayanlara gıda paketleri hazırlayan TDV yetkilileri, ayrıca su kuyusu açma faaliyetleri ve iftar etkinlikleri düzenliyor. Dağıtımın ardından Müslüman Kenyalılara Kur'an-ı Kerim hediye eden heyet, başkentteki yetimhaneyi ziyaret ederek çocuklara balon ve şeker dağıttı.
Yaklaşık bir yıldır iç savaşın sürdüğü Sudan'da yaşanan kıtlık nedeniyle insanların çekirge yemek zorunda kaldığı bildirildi. Sudanlı ailelerin yiyecek bulmakta büyük sıkıntılar yaşadığı, açlıkla karşı karşıya kalan ailelerin hayatta kalmak için çekirge yemek zorunda kaldığı belirtildi. Binlerce Sudanlı ailenin gıda yardımına ihtiyacı olduğu kaydedildi.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 9.131,82 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,33, holding endeksi yüzde 0,93 değer kazandı. Tekstil deri en çok kazandıran sektör olurken, iletişim en çok gerileyen sektör oldu. Analistler, ABD enflasyon verilerinin açıklanacağı haftaya negatif seyirle başlandığını belirtti.
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