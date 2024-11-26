Antakya\'da Çatı Katında Yangın

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartmanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.
Narlıca Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın, apartmanda hasara yol açtı.
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