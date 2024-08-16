Antakya\'da deprem hasarı gören su deposu kontrollü şekilde yıkıldı

HATAY'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat depremlerinde hasar gören su deposu, ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Madenboyu Mahallesi'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde zarar gören HATSU'ya ait su deposunun, çevreye tehlike saçtığı fark edilince yıkım kararı alındı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından su deposu, kontrollü şekilde yıkıldı. Yıkım anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.
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