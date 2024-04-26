Antakya\'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda Alpagot Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ö. yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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