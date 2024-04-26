Antakya'da firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Antakya'da firari hükümlü yakalandı

Antakya\'da firari hükümlü yakalandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ö., polis ekipleri tarafından Alpagot Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

26.04.2024 15:00
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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Alpagot Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ö. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antakya, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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