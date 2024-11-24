Antakya\'da Fırtına Çatıyı Uçurdu

Güncel

HATAY'ın Antakya ilçesinde fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısı uçtu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçedeki Serinyol Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bir apartmanın çatısından parçalar kopmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı. Kısa süre sonra çatının büyük bölümü fırtına nedeniyle uçarak çevredeki binalara çarptıktan sonra yola düştü. Alınan önlemler sayesinde ölen ya da yaralanan olmadı. Çatının uçma anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.