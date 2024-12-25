Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Noel dolayısıyla St. Pierre Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Antakya Ortodoks Kilisesi'nin yerine St. Pierre Kilisesi'nde ayin gerçekleştirildi.
Ayini, Antakya Rum Ortodoks Patrik Vekili Peder Pavlus Orduluoğlu, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Dellüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.
Ayinde konuşan Hurigil, Noel Bayramı'nın tüm dünyaya barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.
Duaların edildiği ve ilahilerin seslendirildiği ayinin ardından pasta kesildi.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Noel Ayini St. Pierre Kilisesi'nde Yapıldı - Son Dakika
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