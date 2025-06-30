Antakya'da Orman Yangını

HATAY'ın Antakya ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İlçenin Karaali Mahallesi'nde saat 11.30 sıralarında orman yangını çıktı. Fırtınanın da etkisiyle alevler çevreye yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.