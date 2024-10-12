Hatay'ın Antakya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Mansurlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin erken müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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