Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Antakya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama - Son Dakika
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