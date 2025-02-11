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Antalya "2025 yılı Çevre Başkenti" seçildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı çevre çalışmaları sınırları aştı

ANTALYA - 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmalarını sunduğu rapor değerlendirilerek Antalya, "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in göreve gelmesinin ardından çevreyi ve doğayı korumaya yönelik sayısız proje gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla farklı kurum ve kuruluşlardan 21 çevre ödülüne layık görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor.

Asya Belediye Başkanları forumundan kutlama

Antalya Büyükşehir Belediyesi 40 ülkeden 94 belediyenin yer aldığı Asya Belediye Başkanları Forumu'na çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarını içeren bir rapor sundu. Raporun ardından Asya Belediye Başkanları Forumu, çevresel zorluklarla başa çıkmada olağanüstü bir liderliğe örnek teşkil etmek ve kentsel sürdürülebilirlik ve biyoçeşitliliği korumaya yönelik çığır açan yaklaşımları için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni kutlayarak Antalya'yı "2025 yılı Çevre Başkenti" olarak seçtiğini duyurdu.

"Başarılı çalışmalar sınırları aştı"

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alanda kazandığı 21. Çevre ödülünün yeni çalışmalar ve projeler için teşvik edici olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar sınırları aşmaya devam ediyor. 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada, Antalya Büyükşehir Belediyemizin çevre koruma, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmaları değerlendirilerek Antalya '2025 yılı Çevre Başkenti' olarak ilan edilmiştir" dedi.

"Çevre mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Antalya'nın çevre konusundaki başarılarının bir kez daha tescillendiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi: "Turizmin ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalyamız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir. '2025 Yılı Çevre Başkenti' ödülümüz hayırlı olsun. Bu aldığımız uluslararası 21. çevre ödülümüzle, hem ülkemizde, hem dünyanın farklı yerlerinde takdir görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Fark yaratan çevre projelerimizin ulusal ve uluslararası alanda dikkat çekmesi bizlere mutluluk ve moral verirken, çevre ve doğa için daha fazla çalışma konusunda bizleri teşvik ediyor. Ortak değerimiz olan çevre konusunda işbirliği ve koordinasyon halinde çalışan ilgili birimlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla peyzaj, tarım, ulaşım, enerji yönetimi, çevre sağlığı, su yönetimi, deniz kirliliği ve kontrolü, çevre eğitim ve bilinçlendirme gibi birçok alanda örnek uygulamaları kent genelinde yürütmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."