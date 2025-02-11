Antalya, 2025 Yılı Çevre Başkenti Seçildi - Son Dakika
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Antalya, 2025 Yılı Çevre Başkenti Seçildi

Antalya, 2025 Yılı Çevre Başkenti Seçildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, çevre ve sürdürülebilir enerji konusundaki çalışmalarıyla uluslararası alanda '2025 yılı Çevre Başkenti' ödülünü kazandı. Başkan Muhittin Böcek, bu başarıyı Antalya'nın çevrenin de başkenti olarak tescillenmesi olarak değerlendirdi.

11.02.2025 18:03  Güncelleme: 18:10
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmalarını sunduğu rapor değerlendirilerek Antalya, '2025 yılı Çevre Başkenti' olarak seçildi. Başkan Muhittin Böcek, bu başarıyla Antalya'nın çevrenin de başkenti olarak tescillendiğini söyledi.

Gelecek nesillere yaşanabilir bir Antalya ve dünya bırakmak için çevre ve doğa dostu projelere önem veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in göreve gelmesinin ardından çevreyi ve doğayı korumaya yönelik projeler gerçekleştirdi. Bu çalışmalarla farklı kurum ve kuruluşlardan çevre ödüllerine layık görülen Antalya Büyükşehir Belediyesi, 40 ülkeden 94 belediyenin yer aldığı Asya Belediye Başkanları Forumu'na çevreyi ve doğayı korumaya yönelik çalışmalarını içeren bir rapor sundu. Raporun ardından Asya Belediye Başkanları Forumu, Antalya'yı '2025 yılı Çevre Başkenti' olarak seçtiğini duyurdu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin uluslararası alanda kazandığı 21. çevre ödülünün yeni çalışmalar ve projeler için teşvik edici olduğunu söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak çevre konusunda yaptığımız başarılı çalışmalar sınırları aşmaya devam ediyor. 40 ülkeden 94 belediyenin üye olduğu Asya Belediye Başkanları Forumu'nun düzenlediği yarışmada, Antalya Büyükşehir Belediyemizin çevre koruma, iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilir enerji konularındaki çalışmaları değerlendirilerek Antalya '2025 yılı Çevre Başkenti' olarak ilan edilmiştir" dedi.

'ÇEVRE MİRASINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Antalya'nın çevre konusundaki başarılarının bir kez daha tescillendiğini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, şunları söyledi:

"Turizmin ve tarımın başkenti olarak her daim övündüğümüz Antalya'mız artık çevrenin de başkenti olarak tescillenmiştir. '2025 Yılı Çevre Başkenti' ödülümüz hayırlı olsun. Bu aldığımız uluslararası 21. çevre ödülümüzle hem ülkemizde, hem dünyanın farklı yerlerinde takdir görüyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Havasına, suyuna, mavi bayraklı temiz denizlerine, verimli topraklarına kısacası zengin çevre mirasımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz."

Haber-Kamera: ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya, 2025 Yılı Çevre Başkenti Seçildi - Son Dakika

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