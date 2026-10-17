Antalya Alanya Mahmutlar\'da iki otomobil çarpıştı, 2 yaralıdan biri ciddiyetini koruyor

Antalya Alanya Mahmutlar'da iki otomobil çarpıştı, 2 yaralıdan biri ciddiyetini koruyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'nın Alanya ilçesinde Mahmutlar Mahallesi'ndeki D-400 kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde İ.A. (40) idaresindeki 07 CEE 416 plakalı otomobil ile D.Ş'nin (76) kullandığı 66 AY 079 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle 07 CEE 416 plakalı otomobil takla attı.
Kazada, 66 AY 079 plakalı aracın sürücüsü D.Ş. ile yolcu D.U. (72) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan D.U'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?