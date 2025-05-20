Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Her Şeyin Çok Güzel Olacağı Bir Ülke İçin Durmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz" - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: "Her Şeyin Çok Güzel Olacağı Bir Ülke İçin Durmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz"

Antalya, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Fener Alayı ve Ceza konseri ile kutladı. Ceza konserinde ise büyük bir coşku yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlere seslenerek, “Sizlerle birlikte, Ata’mızın izinde, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inararak; her şeyin çok güzel olacağı bir ülke için durmadan, yorulmadan, azimle gururla yürümeye devam edeceğiz” dedi.

20.05.2025 14:25
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(ANTALYA)- Antalya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fener Alayı ve Ceza konseri ile kutladı. Ceza konserinde ise büyük bir coşku yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlere seslenerek, "Sizlerle birlikte, Ata'mızın izinde, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inararak; her şeyin çok güzel olacağı bir ülke için durmadan, yorulmadan, azimle gururla yürümeye devam edeceğiz" dedi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından düzenlenen Fener Alayı'na binlerce vatandaş katıldı. Konyaaltı Varyant'tan başlayan yürüyüşe ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle katılan vatandaşlar coşkuyla yürüdü. Fener Alayı'na katılan Antalyalılar, 400 metrelik dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyıp Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın çaldığı marşlar eşliğinde yürüdü. Fener Alayı'na güzergah boyunca yol kenarında bulunan vatandaşlar da alkışlarıyla ve bayraklarıyla destek verdi. Evlerinin balkonlarından Fener Alayı'nı selamlayan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

Binlerce vatandaş meydanı doldurdu

Fener Alayı'na; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu Üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için Fener Alayı ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na yürüyen coşkulu kalabalığa Türk Hava Kurumu'na ait Türk bayrağı taşıyan paramotorlu gösteri ekibi de güzergah boyunca havadan eşlik etti. Konyaaltı Varyan'tan başlayan ve coşkuyla süren Fener Alayı Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Saatler öncesinden Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Antalyalı, fener alayına katılan vatandaşları ve protokolü alkışlarla karşıladı. Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran ve çoğunluğu gençlerden oluşan coşkulu kalabalık DJ performansı ile eğlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sahneye çıkan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, elinde Türk bayrağı ile alanı dolduran Antalyalıları selamladı.

Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran vatandaşlara seslenen Başkan Muhittin Böcek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak yaktığı bağımsızlık ve özgürlük meşalesi, 106 yıldır yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Kurtuluş mücadelemizi başlatan, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum" sözleriyle konuşmasına başladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, alanı dolduran binlerce Antalyalının bayramını kutladı.

Böcek, gençlere seslendi

"19 Mayıs, yalnızca bir tarih değil; bir milletin küllerinden doğuşu, dirilişidir. 19 Mayıs, kurtuluşa olan inancın, bağımsızlığın ve özgürlüğün günüdür 19 Mayıs, pes etmeyenlerin, vazgeçmeyenlerin günüdür" diyerek sözlerine başlayan Başkan Muhittin Böcek, gençlere şöyle seslendi:

"Biliyorum ki hedeflerinizi, hayallerinizi gerçekleştirmeniz için koşullar bazen sizler için zor olabilir. Yeri gelir haksızlığa uğrarsınız, yeri gelir önünüze engeller çıkar. Zaman zaman üzülürsünüz, isyan edersiniz. Ama şartlar ne olursa olsun ülkemiz için asla umutsuzluğa kapılmayın. Atamızın 'umutsuz durum yoktur, umutsuz insan vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim' sözünü hiçbir zaman unutmayın. Sizlerle birlikte, Atamızın izinde, barışın, kardeşliğin, özgürlüğün ve demokrasinin hüküm süreceği, adaletin er ya da geç tecelli edeceğine inanarak; Her şeyin çok güzel olacağı bir ülke için durmadan, yorulmadan, azimle gururla yürümeye devam edeceğiz. Güneşli güzel günler çok yakındır. Sana söz Atam, Kurduğun Cumhuriyeti, bıraktığın emaneti gençlerimizle birlikte sonsuza kadar yaşatacağız. Çünkü muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur."

Rapçi Ceza sahne aldı

Başkan Muhittin Böcek'in konuşmasının ardından CHP İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri, Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu Üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş, Türk bayraklarıyla sahneye çıkarak Antalyalıları coşkuyla selamladı.

Coşkulu gece Ceza konseri ile devam etti. Ceza, en güzel şarkılarını Antalyalılar için seslendirdi. Antalya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ceza, "Şu anda dünyanın en güzel deniz manzarasına bakıyorum. Buradan muhteşem görünüyorsunuz. Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Ata'mızın milli mücadeleyi başlattığı, her şeyin başladığı özel ve önemli bir gün. Böyle özel bir günde beni sizlerle buluşturan başta Başkanımız Muhittin Böcek olmak üzere tüm emeği geçenlere sonsuz teşekkürler. Ata'mızı ve silah arkadaşlarını minnetle ve saygıyla anıyoruz. Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mine Nur Demirkıran ve Genç Antalya Gönüllüleri Lideri Sinem Dağtekin ile birlikte sahneye çıkan Başkan Muhittin Böcek de Ceza'ya ay yıldızlı plaket ve çiçek takdim etti. 19 Mayıs kutlamaları gece boyu ünlü rap sanatçısı Ceza'nın seslendirdiği şarkılarla devam etti. Ceza'nın şarkılarına hep bir ağızdan eşlik eden Antalyalılar coşku dolu bir bayram yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek: 'Her Şeyin Çok Güzel Olacağı Bir Ülke İçin Durmadan Çalışmaya Devam Edeceğiz' - Son Dakika

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