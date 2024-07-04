Antalya Büyükşehir Belediyesi Çiftçilere Kil Desteği Sağlıyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere destek olmaya devam ediyor. Serik ilçesine bağlı Nebiler ve Şatırlı mahallelerinde tarım ile uğraşan 52 çiftçiye toplamda 3.5 ton kaolin kili dağıtıldı. Alanya'da da 180 çiftçiye 4.5 ton kaolin kili hibe edildi.

Tarım alanlarındaki verimliliğin artması ve çiftçilerin bilgilerini artırmaları için çalışmalarını sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Serik ilçesine bağlı Nebiler ve Şatırlı Mahallesi'nde 3.5 ton kaolin kili dağıtımını yaptı. Ayrıca, ziraat mühendisleri tarafından kil hakkında çiftçilere detaylı bir eğitim verildi.

Güneş yanıkları bitecek verim artacak

Yaz aylarında bitkilerin gelişimi için gereken ışık ve ısı miktarının fazlalığından dolayı zarar gören avokado ve zeytin ağaçları, kil desteği ile daha sağlıklı gelişecek ve verimleri artacak. Meyve ve sebzelerin yüzeyinin aşırı sıcak olması nedeniyle oluşan oksidatif zararların önüne geçilerek, bitki zararlılarına karşı da korunma sağlanacak.

Alanya'da 180 çiftçiye 4.5 ton kaolin

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Alanya Sapadere ve Demirtaş mahallelerinde 180 çiftçiye 4.5 ton kaolin hibe desteği verdi. Çifçilere kaolini nasıl uygulayacakları hakkında da ayrıntılı bilgi verildi.