Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Halk Mama' Projesi İle Ailelere Destek Oluyor

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, bebek gıdalarına ulaşmakta zorluk çeken ailelere destek olmak için başlattığı 'Halk Mama' projesi güçlenerek büyüyor. Bini aşkın aileye her ay, 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama projesine talep artıyor. İhtiyaç sahibi ailelere, bebek mamasının ücretsiz dağıtıldığı proje kapsamında farklı çeşitlerde mamalar bulunuyor. Bini aşkın aileye her ay 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor.

Vatandaşın yükünü hafifletmek için hayata geçirilen projede, özellikle 6-24 ay arası ek gıdaya ihtiyaç duyan çocuklar düşünüldü. Halk Mama, 19 ilçede, aylık periyotlar halinde, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşların evlerine giderek dağıtılıyor.

Başvurular devam ediyor

Mama projesine başvurmak isteyen ailelerin, 'antalya.bel.tr' adresinden başvuru formunu doldurması gerekiyor.