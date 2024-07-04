Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Halk Mama' Projesi İle Ailelere Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Halk Mama' Projesi İle Ailelere Destek Oluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Halk Mama' projesi ile bebek gıdalarına ulaşmakta zorluk çeken ailelere her ay 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor. Proje kapsamında farklı çeşitlerde bebek mamaları ücretsiz olarak dağıtılıyor.

04.07.2024 14:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, bebek gıdalarına ulaşmakta zorluk çeken ailelere destek olmak için başlattığı 'Halk Mama' projesi güçlenerek büyüyor. Bini aşkın aileye her ay, 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Mama projesine talep artıyor. İhtiyaç sahibi ailelere, bebek mamasının ücretsiz dağıtıldığı proje kapsamında farklı çeşitlerde mamalar bulunuyor. Bini aşkın aileye her ay 6 kavanoz mama desteği sağlanıyor.

Vatandaşın yükünü hafifletmek için hayata geçirilen projede, özellikle 6-24 ay arası ek gıdaya ihtiyaç duyan çocuklar düşünüldü. Halk Mama, 19 ilçede, aylık periyotlar halinde, Büyükşehir Belediyesi personeli tarafından vatandaşların evlerine giderek dağıtılıyor.

Başvurular devam ediyor

Mama projesine başvurmak isteyen ailelerin, 'antalya.bel.tr' adresinden başvuru formunu doldurması gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Bebek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Halk Mama' Projesi İle Ailelere Destek Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:53 Üsküdar Belediyesi’nde neler oluyor Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar
14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:27 İstanbullular dikkat AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor İstanbullular dikkat! AKOM saat verdi, sağanak yağış geliyor
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:17 Sinan Ateş’in annesi mahkemede fenalaştı Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı Sinan Ateş'in annesi mahkemede fenalaştı! Oğluyla arasında geçen diyaloğu anlatırken kalbini tutmaya başladı
14:41 Tayland’da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi Tayland'da ders sırasında cinsel içerikli film çeken stajyer kadın öğretmen, meslekten ömür boyu men edildi
14:31 Sunucu Kadir Ezildi evleniyor Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Sunucu Kadir Ezildi evleniyor! Sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı
14:30 Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı Ailesine dehşeti yaşatmıştı, mide bulandıran detay ortaya çıktı
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:32 “Kebap diyarının hastalığı“ için uyarı Özellikle erkeklerde görülüyor "Kebap diyarının hastalığı" için uyarı! Özellikle erkeklerde görülüyor
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 15:55:46. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Halk Mama' Projesi İle Ailelere Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement