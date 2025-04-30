(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ücretsiz olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesini kararlaştırdı.
Karar doğrultusunda kent sakinleri, Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı otobüsler, Antray ve nostalji tramvayından yarın ücretsiz faydalanabilecek.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 1 Mayıs'ta Toplu Taşıma Ücretsiz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?