Antalya'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da 19 Mayıs coşkusu

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki etkinliklere katılarak, gençlerin coşkusunu paylaştı. Gençlerin hazırladığı gösterileri izleyen protokol üyeleri, onların bayram coşkusuna ortak oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek ve protokol heyeti, deniz kortejine katılarak kent sakinlerini selamladı.

19.05.2024 17:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki etkinliklere katılarak, gençlerin coşkusunu paylaştı.

19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının 105. yıl dönümünde gençler, Karaalioğlu Parkı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı. Kutlamalara Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DENİZ KORTEJİ ANTALYALILARI SELAMLADI

Gençlerin hazırladığı gösterileri izleyen protokol üyeleri, onlarnı bayram coşkusuna ortak oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek ve protokol heyeti, etkinlik alanından ayrılarak yat limanına geçti ve buradan tekneyle açılarak deniz kortejine katıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, botlar ve yelkenliler, kent sakinlerini selamladı.

Kaynak: ANKA

Muhittin Böcek, Hulusi Şahin, Gençlik, Antalya, Spor, Kutlamalar, Etkinlikler, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
14:13 Su altında panik anları Dalış sırasında depreme denk geldiler Su altında panik anları! Dalış sırasında depreme denk geldiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement