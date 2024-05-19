Antalya'da 19 Mayıs coşkusu

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(ANTALYA) - Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kentteki etkinliklere katılarak, gençlerin coşkusunu paylaştı.

19 Mayıs 1919'da Atatürk'ün Samsun'a çıkmasının 105. yıl dönümünde gençler, Karaalioğlu Parkı'nda bir araya gelerek kutlama yaptı. Kutlamalara Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DENİZ KORTEJİ ANTALYALILARI SELAMLADI

Gençlerin hazırladığı gösterileri izleyen protokol üyeleri, onlarnı bayram coşkusuna ortak oldu. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Başkan Böcek ve protokol heyeti, etkinlik alanından ayrılarak yat limanına geçti ve buradan tekneyle açılarak deniz kortejine katıldı. Türk bayraklarıyla süslenmiş tekneler, botlar ve yelkenliler, kent sakinlerini selamladı.