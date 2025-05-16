Antalya'da 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Büyükşehir Belediyesine ait toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, halkın kutlama etkinliklerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz ulaşım kararı alındı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesine ait resmi plakalı otobüsler, Antray ve nostalji tramvayı 19 Mayıs pazartesi günü ücretsiz hizmet verecek.???????