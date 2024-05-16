(ANTALYA)- 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Antalya Büyükşehir Belediyesi resmi plakalı belediye otobüsleri, Antray ve nostalji tramvay seferleri ücretsiz olacak.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi'ne ait resmi plakalı otobüsler ve raylı sistem araçları, 19 Mayıs Pazar günü vatandaşları ücretsiz taşıyacak.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da 19 Mayıs'ta Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika
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