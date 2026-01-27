Konyaaltı Belediye Başkanı Kotan'dan Saha İncelemesi: "20 Yıldır Görülmemiş Bir Yağış Söz Konusu"

(ANTALYA) - Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Antalya genelinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle ilçenin farklı noktalarında inceleme yaptı. Gece saatlerinden itibaren sahada olan Kotan, "20 yıldır görülmemiş bir yağış söz konusu. Kriz masamız oluştu. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT, Antalya Valiliği ve Konyaaltı Kaymakamlığımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz" dedi.

Konyaaltı Belediyesi, Antalya'da etkili olan fırtına ve yoğun yağış nedeniyle tüm birimleriyle çalışmalarına devam ediyor. Kotan da dün geceden itibaren sahaya inerek çalışmaları yakından takip etti. Ekiplerle birlikte gerek ilçe merkezi gerekse de kırsal bölgelerde incelemelerde bulunan Başkan Kotan, ilçenin farklı noktalarında meydana gelen hasarlara ilişkin yerinde tespitlerde bulunarak hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

"Büyük maddi zararlar var"

Antalya'nın birçok ilçesinde sel felaketi yaşandığını dile getiren Kotan, "Normalin üstünde yağışlar aldık. Bunlardan biri de Konyaaltı ilçemizde yaşandı. Dün geceden beri ekiplerimiz sahada. Kırsalda yer alan köprülerin büyük bir bölümü sular altında kaldı. Büyük maddi zararlar var. Can kaybımız yok. Ekiplerimiz ilk andan itibaren çalışmaya devam ediyor ama maalesef olağanüstü koşullardan geçiyoruz. 20 yıldır görülmemiş bir yağış söz konusu. Bunu altyapıların kaldırması çok zor" diye konuştu.

"Su desibeli gitgide artıyor"

Konyaaltı Belediyesi olarak Park ve Bahçeler'den Fen İşleri ve Temizlik İşleri'ne varana kadar tüm birimleriyle sahada olduklarını aktaran Kotan, "Ekiplerimize teşekkür ediyorum. Süreç devam ediyor. Halkımız çok dikkatli olsun. Su desibeli gitgide artıyor. Kriz masamız oluştu. Halkımız kriz masamıza da ulaşabilir. AFAD, Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT, Antalya Valiliği ve Konyaaltı Kaymakamlığımız ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Antalya'mıza ve Konyaaltı'mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum" ifadelerini kullandı.