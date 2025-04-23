Antalya'da 23 Nisan Coşkusu

Antalya'da denizdeki 23 Nisan korteji görsel şölen oluşturdu

Koruma altındaki çocukların bindirildiği tekneler, dünyaca ünlü sahili baştan sona kadar gezdi

Flyboard ve su gösterileri denize girenleri ve seyir terasındaki vatandaşları coşturdu

ANTALYA - Antalya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında koruma altında bulunan çocuklar teknelere bindirilerek 'Sevgi Korteji' düzenlendi. Su gösterilerinin de yer aldığı korteji sahilde denize girenler ve seyir terasındaki vatandaşlar ilgiyle izledi.

Sabah saatlerinde Setur Marina'dan hareket eden çok sayıda tekne ve jet ski, Konyaaltı Sahili'ni baştan sona kadar turladı. Korteje Sahil Güvenlik botları, Deniz Polisi botu ve havadan da helikopterle eşlik edildi. Koruma altında olan çocukların bindirildiği, bayram ve balonlarla süslenmiş tekneler Akdeniz'de görsel şölen oluştururken, sahilde denize girenler ile varyant seyir terasında toplanan kalabalık, gösterileri ilgiyle takip etti. Sahilde denize girenler arasında çocukların yoğunluğu dikkat çekti.

Flyboard ve su gösterilerinin de yer aldığı gösteriler öncesi ise Türkiye Açık Su Şampiyonası 14 yaş üstü milli takım seçme yarışları da yapıldı.

Yaklaşık 1 saat süren gösteriyi takip eden minikler, oldukça heyecanlı olduklarını ve bayramlarını doyasıya yaşadıklarını dile getirdi. Vatandaşlar da bayramların coşkuyla kutlanması ve gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli olduğuna vurgu yaptı.