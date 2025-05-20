Antalya'da 233 Mavi Bayraklı Plaj - Son Dakika
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Antalya'da 233 Mavi Bayraklı Plaj

Antalya\'da 233 Mavi Bayraklı Plaj

Antalya, bu yıl 233 plajla Mavi Bayrak ödülü alarak Türkiye'de liderliğini korudu.

20.05.2025 17:12
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Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya'da, bu sene de 233 plajda Mavi Bayrak dalgalanacak.

Antalya'nın Kundu tesisler bölgesindeki bir otelde düzenlenen törende, Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi, 2025 yılı Mavi Bayrak ödüllerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de bu yıl 577 plaj, 29 marina, 18 turizm teknesi ve 8 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalanacak.

Türkiye, plaj sayısıyla yine dünya üçüncüsü oldu. İlk sırada İspanya, ikinci sırada Yunanistan, Türkiye'nin arkasından 4. sırada İtalya ve 5. sırada Portekiz yer aldı.

Antalya 233 plajla bir kez daha listenin zirvesinde yer alırken, bunu 110 plajla Muğla ve 64 plajla İzmir takip etti. Balıkesir'de 48, Aydın'da 39, Samsun'da 16, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Tekirdağ'da 10, Kocaeli'de 9, Yalova'da 3, İstanbul'da 3, Bursa'da 4, Ordu'da, Bartın'da ve Sakarya'da 3'er, Zonguldak'ta 2, Kırklareli, Van, Adana ve Düzce'de birer plaj Mavi Bayrak kazandı.

Marina kategorisinde en fazla bayrağa sahip iller, 10 marinayla Muğla, 6 marinayla Antalya ve 5 marinayla İzmir oldu. İstanbul'da 4, Aydın'da 2, Yalova ve Balıkesir'de 1'er marina ödül kazandı.

Turizm tekneleri kategorisinde Antalya 13 teknede ve 1 bireysel yatta Mavi Bayrak dalgalandırarak liderliğini korudu. Muğla'da ise 5 turizm teknesi ile 3 bireysel yatta, Yalova'da 2 bireysel yatta bayrak dalgalanacak.

Antalya ülke ekonomisine tek başına önemli katma değer sağlıyor

Antalya Valisi Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, Antalya'nın Mavi Bayrak uygulaması olan ülkelerde en fazla Mavi Bayrak'a sahip şehir olduğunu söyledi.

Bunu başarmanın kolay olmadığını anlatan Şahin, "Turizm, bir zincirin tüm unsurlarıyla, paydaşlarıyla hiçbirinden taviz vermeden planlamanız gereken bir sektör. Bunu başarırsanız sağlıklı şekilde turizmi yürütebilirsiniz. Antalya'da bunu sağlamanın gurunu yaşıyoruz. Geçen sene 17,2 milyon turist ağırladık, 1000 dolar harcadığını düşünürsek de yaklaşık 20 milyar dolar Antalya tek başına ülke ekonomisine katma değer sağladı." diye konuştu.

Şahin, denizin, toprakların ve havanın temizliğinden ödün vermeden tüm paydaşların çalışmaya devam edeceğini belirterek, Mavi Bayrak'taki başarıyı gelecek nesillere aktarmanın önemine işaret etti.

Coğrafyaya sahip çıkmanın önemli olduğunu vurgulayan Şahin, "Mavi Bayrak sıralamasında Türkiye üçüncü ama Antalya şehir olarak dünyada birinci. Daha da iyi yerlere gelecektir." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de kente gelen ziyaretçilerin temiz denizi ve eşsiz güzellikteki Mavi Bayrak ödüllü plajları tercih ettiğini anlattı.

"Mavi Bayrak"ın Antalya için son derece önemli olduğuna dikkati çeken Böcek, "Yerli ve yabancı misafirlerimiz de dahil olmak üzere yaklaşık 27 milyona ev sahipliği yapıyoruz. Kanalizasyon, arıtma tesisleri, içme suyu, üst yapı, ulaşım, çevre gibi birçok konuda sorumluluğumuzun bilinciyle hizmet veriyoruz. 640 kilometre kıyı şeridindeki plajlarımızın, marina ve turizm teknelerinin uluslararası Mavi Bayrak ödülü alabilmesi için büyük gayret göstermekteyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Ateş ise Türkiye'nin Mavi Bayrak'ta dünyada üçüncü sırada yer almasının önemine değindi.

Kaliteden ödün vermeden, fedakarlık yaparak sayıları artırmaya devam edeceklerini bildiren Ateş, "İkinciliği, birinciliği alabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bakanlıklarla, mülki idare amirlikleriyle koordineli çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Plaket töreninin ardından otelin plajına Mavi Bayrak asıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 233 Mavi Bayraklı Plaj - Son Dakika

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