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Antalya'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika
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Antalya'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi. Şüpheliler, kaçak yağlara boya karıştırarak sahte zeytinyağı üretip piyasaya sattıkları tespit edildi.

Antalya\'da 3,5 Ton Sahte Zeytinyağı Operasyonu
26.01.2024 - 17:26,
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Antalya'nın Kepez ilçesinde düzenlenen operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 6 kişinin evlerinde sahte zeytinyağı ürettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 3,5 ton sahte zeytinyağı, 80 litre pamuk yağı ile 1500 plastik bidon ele geçirildi.

Şüphelilerin, yurt dışından kaçak getirdikleri pamuk ve soya yağlarının içine aroma ve renklendirici endüstriyel boya karıştırarak sahte zeytinyağı üretip piyasaya sattıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında, "insan sağlığını tehlikeye sokacak şekilde gıda maddesi üretmek" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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