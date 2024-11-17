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Antalya'da 3 Mevsim 4 Saatte

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Antalya'da hava değişimi, kar, yağmur ve güneş ile vatandaşları şaşırttı. Turistler sahile akın etti.

17.11.2024 15:07
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Antalya 4 saatte 3 mevsimi yaşadı: Hava değişimi vatandaşları şaşırttı

ANTALYA - Antalya'da birkaç saat arayla yaşanan hava değişimi vatandaşları ve yabancı turistleri hayrete düşürdü. Yüksek kesimlerde kar yağışı dikkat çekerken, şehir merkezinde ise güneşli hava yerini aniden bastıran sağanak yağışa bıraktı.

Güne güneşli bir hava ile uyanan Antalyalılar öğlen saatlerine doğru şiddetli yağış ile şaşkınlık yaşadı. Beydağlarının yüksek kesimleri kar ile kaplıyken, sabah saatlerindeki güneşli hava yerini sağanak yağışa bıraktı. Birkaç saat etkili olan yağışın ardından tekrar yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti. Bazı vatandaşlar ve yabancı turistler seyir terası ile sahilde fotoğraf çekinirken, kimileri ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi. Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.

Antalya\'da 3 Mevsim 4 Saatte
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 3 Mevsim 4 Saatte - Son Dakika

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