Antalya'da 3 Milyon 550 Bin Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Güncel

ANTALYA'da, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda kaçak içki olduğu kaydedildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilgili kurum görevlileri, turizm sezonunun açılışıyla otellere satılmak üzere yüklü miktarda kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı bilgisiyle çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 2 depoda yaptığı aramada, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi. Bu miktarın, Cumhuriyet tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu, yaklaşık 60 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildiği kaydedildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet etmek' suçundan adli işlem yapıldı.