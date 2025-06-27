Antalya'da 5 Orman Yangını - Son Dakika
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Antalya'da 5 Orman Yangını

Antalya\'da 5 Orman Yangını
27.06.2025 13:58
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Alanya, Aksu ve Serik'te 5 noktada çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Rüzgar kontrolü zorlaştırıyor.

ANTALYA'nın Alanya, Aksu ve Serik ilçelerinde 5 farklı noktada orman yangını çıktı. Yangınlardan 4'ü havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınırken, Alanya'daki yangının söndürülmesi için ekipler yoğun şekilde müdahalede bulunuyor.

Alanya ilçesine bağlı Mahmutseydi Mahallesi'nin Kızılalan mevkisi, Aksu ilçesine bağlı Kurşunlu, Kumköy ve Yeşilkaraman mahalleleri ile Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi'nde 5 farklı noktada orman yangını çıktı. İhbarlar üzerine yangın bölgelerine çok sayıda söndürme ekibi ve hava müdahale araçları yönlendirildi. Uçak, helikopter, arazöz, su ikmal ve ilk müdahale araçlarının yanı sıra çok sayıda yangın söndürme ekibi alevlerin kontrol altına alınması için hızla müdahale etti.

ALANYA'DA RÜZGAR MÜDAHALEYİ GÜÇLEŞTİRDİ

Alanya ilçesindeki yangına ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 8 arazöz, 2 yangın ilk müdahale aracı ve çok sayıda orman işçisiyle müdahalede bulunuldu. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdi. Aralıklı olarak yerleşim yerlerinin bulunduğu bölgede ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışırken, rüzgarın etkisiyle yangın daha da genişledi.

4 YANGIN KONTROL ALTINDA

Serik ilçesinin Yumaklar Mahallesi'ndeki yangının yanı sıra Aksu ilçesinin Kurşunlu, Kumköy ve Yeşilkaraman mahallelerindeki yangınlar ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınabildi. Yangın söndürme çalışmalarına bölge sakinleri de kendi imkanlarıyla destek vermeye çalıştı. 4 yangında ilk belirlemelere göre 2 hektarın üzerinde alan zarar gördü. Yangınların kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışmaları yaparken, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlenmenin önüne geçmek için önlem aldı.

'DÜN ORMAN ŞEFLERİMİZLE KÖYLÜMÜZÜ UYARMIŞTIK YANGINLARA KARŞI'

Aksu'nun Yeşilkaraman Mahallesi Muhtarı Kerim Dikmen, "Dün orman şeflerimizle köylümüzü uyarmıştık yangınlara karşı. Gerekli duyuruları yaptık ama ne yazık ki bugün ilçemizde yangın çıktı. Mahallemizdeki yangın saat 10.30 civarında başladı. Hemen ekiplere haber verdik. Erken müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışması yapılıyor. Yangının çıkış sebebi henüz belli değil. Rüzgarın çok etkisi var. Yangını duyduğumuz anda hızlı şekilde hareket ettik" dedi.

ANTALYA'DA SICAKLIK 40 DERECEYİ AŞTI

Diğer yandan Antalya'da mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı. Saat 11.20 itibarıyla Kepez, Kumluca ilçesinde sıcaklık 40,5, Kaş'ta 40,1 dereceye ulaştı. Orman yangınlarının yaşandığı ilçelerden Aksu'da sıcaklık 39,8 derece, nem yüzde 18 ölçüldü; rüzgarın hızı saatte 6 kilometre kaydedildi. Serik ilçesinde ise sıcaklık 41,1 derece, nem yüzde 12 ölçüldü. Rüzgarın hızı ilçenin bazı bölgelerinde saatte 23 kilometreye ulaştı. Orman yangının devam ettiği Alanya ilçesinde sıcaklık 30,7 derece kaydedildi. Rüzgarın saatte 10 kilometre hızla estiği ilçede, nem yüzde 74 oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 5 Orman Yangını - Son Dakika

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