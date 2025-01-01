Antalya'da 600 Milyonluk İkramiye Satıldı - Son Dakika
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Antalya'da 600 Milyonluk İkramiye Satıldı

Antalya\'da 600 Milyonluk İkramiye Satıldı

Antalya'daki bayi Ali Çobanoğlu, 600 milyon liralık büyük ikramiyeyi satan biletini sattı.

01.01.2025 12:47
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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birini satan Antalya'daki bayi Ali Çobanoğlu, talihlinin iş kurarak başkalarına faydası olması temennisinde bulundu.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde büfe işleten Çobanoğlu, AA muhabirine, Antalya'daki talihliye bileti kendisinin sattığını söyledi.

Çobanoğlu, yaklaşık 20 yıldır büfecilik ve Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek, geçmiş yıllarda da 10 milyon liralık ikramiyenin talihlisine bilet sattığını anımsattı.

Büyük ikramiyenin çıktığı bileti sattığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Talihliye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ihtiyaç sahibi biridir ve kullanmasını da bilir. İnşallah iş kurup başkalarına faydası olur, çarçur etmez." dedi.

Çobanoğlu, bu yılbaşında uygulanan dağıtma garantili uygulamasının çekilişe ilgiyi artırdığını vurguladı.

Dağıtma garantisi uygulaması kapsamında büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletin sahipleri, 600 milyon liranın eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazanmıştı.

Kaynak: AA

Ali Çobanoğlu, Yılbaşı, antalya, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 600 Milyonluk İkramiye Satıldı - Son Dakika

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