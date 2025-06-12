Antalya'da Akdeniz Kabuk Böceğiyle Mücadele - Son Dakika
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Antalya'da Akdeniz Kabuk Böceğiyle Mücadele

12.06.2025 11:19
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Antalya'da Akdeniz çam kabuk böceği 106 bin ağaca zarar verdi, mücadele devam ediyor.

Antalya'da Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 aylık sürede 106 bin ağaca zarar veren ve oluşturduğu tahribat nedeniyle "dumansız yangın" olarak nitelendirilen Akdeniz çam kabuk böceğiyle mücadele ediyor.

Bölge Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'nin en fazla orman alanına sahip Antalya'da ağaçlara yumurtalarını bıraktıktan sonra yaşam kanallarını kurutan zararlıya karşı Kasım 2024'ten beri mücadele yürütüyor.

Zararlıların saldığı kokunun benzeri feromonlar (maddeleri) yerleştirerek böceklerin yakalanmasına yarayan bioteknik feromon tuzaklarıyla mücadele yapan ekipler, zararlı böceklerin büyük oranda ormanlardan uzaklaşmasını ve ağaçların sağlıklı büyümesini sağladı.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Hasan Çiçek, AA muhabirine, bölgelerindeki ormanlık alanlarda geçen yıldan beri yoğun şekilde Akdeniz kabuk böceğinin görüldüğünü söyledi.

Böceklere özellikle Kumluca, Finike, Konyaaltı, Kemer ve Beydağları Milli Parkı'ndaki ağaçlarda daha fazla rastlandığını belirten Çiçek, "Zararlı böceğin artmasının sebebi, son zamanlarda mevsimlerin kurak geçmesi. Ağaçların zayıf düşmesinden dolayı böcekler arttı. Kuraklık nedeniyle zayıf düşen ağaçları, kabuk altından kurutmaya başlıyor." dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Başkanlığından Prof. Dr. Mustafa Avcı'nın bölgede arazi çalışmasını yaptığını aktaran Çiçek, bu çalışma sonucundan zararlı böceğe karşı mekanik ve bioteknik mücadeleye başladıklarını kaydetti.

Mücadele sayesinde 8,8 milyon zararlı böcek toplandı

Bu böceklerin ağaçlara verdikleri zarar nedeniyle "dumansız yangın" gibi bir görüntü oluşturduklarına işaret eden Çiçek, şu bilgileri verdi:

"Bu böcek sadece Akdeniz bölgesinde görülen bir böcek türü. Zararlı böcek, ağacın üst kısmından kabuğun altına girerek orada yumurtasını bırakıyor ve oradaki suyu kullanarak ağacın yaşamasını engelliyor. Ağaç tepeden gövdeye doğru kurumaya başlıyor. Yemyeşil olan kızılçam ağaçları kısa sürede kuruyup sarı ve kahverengi görüntü alıyor. Ağaçlar yangından sonra kurumuş gibi görüntü oluşturuyor.

Bu zararlı böcekler 5 kilometreye kadar uçma özelliğine sahip olduğu için sağlıksız ağacı bulduğu gibi yayılabiliyor. Mekanik mücadeleyle kurtarılamayacak durumdaki ağaçları kesip ormandan uzaklaştırıyoruz. Bioteknik mücadeleyle feromon tuzakları kurarak böcekleri yakalıyoruz ve diğer sağlıklı ağaçlara bulaşmasını engelliyoruz. Bugüne kadar 8 milyon 800 bin Akdeniz kabuk böceği toplandı."

Akdeniz kabuk böceği, 106 bin ağaca zarar verdi

Çiçek, 7 aylık süreçte zararlı böcekle ciddi mücadele verdiklerini, bunun da karşılığını almaya başladıklarını anlattı.

Kuraklığın olduğu noktalarda zararlı böcek tahribatının daha fazla meydana geldiğini vurgulayan Çiçek, "Bu zamana kadar 106 bin ağaç, Akdeniz çam kabuk böceği nedeniyle zarar gördü. Bu ağaçların 90 bine yakınını ormandan çıkardık. 106 bin ağaçlık alan, yaklaşık 20 bin hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü anlamına geliyor. Kasım 2024'ten bu yana kurumuş, böcekler tarafından zarar görmüş ağaçlarımızın sayısı çok azaldı. Orman Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz ve bütün ekip yangınla mücadele eder gibi zararlı kabuk böceğiyle mücadele ediyor." diye konuştu.

Hasan Çiçek, kuraklık devam ettiği için mücadeleyi sürdürdüklerini, tuzaklarla ağaçları sürekli kontrol ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Akdeniz Kabuk Böceğiyle Mücadele - Son Dakika

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