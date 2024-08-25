Antalya'da alabora olan teknedeki kişiler denize atlayarak kurtuldu - Son Dakika
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Antalya'da alabora olan teknedeki kişiler denize atlayarak kurtuldu

Antalya\'da alabora olan teknedeki kişiler denize atlayarak kurtuldu

Almanya'dan Antalya'ya tatile gelen Hüseyin Yoldaş Öztürk ve yanındakiler, alabora olan teknedeki su almaya başladığını fark ederek denize atlayarak kurtuldu. Olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25.08.2024 02:35
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ALMANYA'dan Antalya'ya tatile gelip, 30 gün önce aldığı fiber tekneyle denize açılan Hüseyin Yoldaş Öztürk ile eşi ve yanlarındaki 2 kişi, sahile yaklaşık 100 metre kala alabora olan tekneden atlayarak kurtuldu. Öztürk ile yanındakilerin denize atlayıp kurtulması ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

?Olay, saat 20.00 sıralarında Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. Almanya'dan Antalya'ya tatile geldiği öğrenilen Hüseyin Yoldaş Öztürk, eşi, kuzeni ve eniştesiyle 30 gün önce aldığı fiber teknesiyle balıkçı barınağından denize açıldı. Öztürk, Konyaaltı Sahili'nin yakınlarında iken teknenin arka tarafından su aldığını fark ederek, kıyıya yanaşmaya başladı. Öztürk'ün kıyıya yanaştığı sırada iyice su alan tekne sahile yaklaşık 100 metre kala alabora oldu. Teknenin alabora olduğunu gören çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye deniz polisi sevk edildi. Ekipler sahil bandında arama çalışması gerçekleştirdi. Öztürk ve ailesinin ise teknenin battığı sırada denize atlayarak kurtulduğu öğrenildi. Teknenin batması ve Öztürk ile yanındakilerin denize atlayarak kurtulma anları ise sahilde bulunan vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

'O DAKİKALARDA DALGA ÇOK YÜKSEKTİ'

Olaya tanıklık eden Kadir Köksal, "Bir bakıyordum, ufak bir tekne sahile yanaştı. Zannediyorum yolcuları indirecekti. Yan dönerken ağırlık sağ tarafa yüklenince dalga da vurunca alabora oldu. Kimseye bir şey olmadı, herkes iyi. 4 kişilerdi. Sonra arkadaşlar kıyıya indiler, eşyaları denize saçılmış onları topladılar. İnsanlar da yardımcı oldular onlara, sonra polis arkadaşlar gelip, rapor tuttular. Sahile çok yaklaştılar, o dakikalarda dalga çok yüksekti. O nedenle alabora olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da alabora olan teknedeki kişiler denize atlayarak kurtuldu - Son Dakika

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