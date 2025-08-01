Antalya'da Alkollü Sürücülere Ceza

Antalya'da, alkollü araç kullanımının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 109 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik birimlerince, trafik güvenliğinin sağlanması, sürücülerin kurallara uygun araç kullanmasının teşvik edilmesi ve alkol kaynaklı trafik kazalarının önüne geçilmesi amacıyla kent genelinde denetim yapıldı.

Bu kapsamda, 16 farklı noktada gerçekleştirilen "Alkol Etkisinde Araç Kullanımına Yönelik Trafik Denetimi"nde 1499 araç sürücüsü kontrol edildi.

Denetimlerde, 109 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5 maddesi uyarınca (yasal sınırın üzerinde alkollü araç kullanmak) cezai işlem uygulanırken, bu kişilerin sürücü belgelerine el konuldu.