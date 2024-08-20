Antalya'da Atık Su Arıtma Tesisi İle İlgili Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Atık Su Arıtma Tesisi İle İlgili Açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı mevkisinde deniz kirliliğine neden olan atık su arıtma tesisine ilişkin çıkış sularında yaşanan olumsuzluğun müdahale ile giderildiğini açıkladı.

20.08.2024 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesinden, Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı mevkisinde deniz kirliliğine neden olan atık su arıtma tesisine ilişkin, çıkış sularında kısa süreli olumsuzluk yaşandığı, müdahaleyle bunun limit değerlerinin altına indiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü sorumluluğunda il genelindeki 36 atık su arıtma tesisinin 7 gün 24 saat çalışma esasına dayalı işletildiği ifade edildi.

Kamuoyuna yansıyan görüntülerin, kıyıdan 1500 metre açıkta ve 30 metre derinlikte difüzörlerden çıkan arıtılmış atık su deşarjına ait olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atık su arıtma tesislerinin işletilmesi esnasında kanalizasyon hatları vasıtasıyla gelebilecek anlık gerçekleşen limit üstü deşarj nedeniyle tesisimizin çıkış sularında anlık olarak kısa süreli bir olumsuzluk yaşanmıştır. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen olumsuzluğa derhal müdahale edilmiştir. Yapılan müdahaleyle tesis çıkış sularının limit değerlerin altına indiği numune sonuçlarıyla tespit edilmiştir. Ayrıca, tesisin normal çalışma standartlarına döndüğü, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan numunelerle teyit edilmiştir. Söz konusu olumsuz durum, derin deniz deşarjı hattından çıkan arıtılmış atık suya yansımış olup bu durum bölgedeki yüzme alanlarının su kalitesini kesinlikle etkilememiştir."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Antalya'nın Konaklı beldesi ve Damlataş Plajı mevkisinde deniz kirliliğine neden olan arıtma tesisiyle ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira para cezasının uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konaklı Beldesi, Konaklı, antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Atık Su Arıtma Tesisi İle İlgili Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:18 Bakan Memişoğlu’ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler Bakan Memişoğlu'ndan maymun çiçeğiyle ilgili yüreklere su serpen sözler
14:16 Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe Akrabalar gözaltında Yayla evinde 3 kişinin diri diri yandığı olayda korkunç şüphe! Akrabalar gözaltında
12:44 Kayseri’de kan donduran cinayet Kayseri'de kan donduran cinayet
12:09 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2025 yılı asgari ücreti için masada iki rakam var
11:17 MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi MEB, Türkçe olmayan okulların isimlerinin değiştirilmesini istedi
01:19 İstanbul Boğazı’nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp İstanbul Boğazı'nda tekne battı: 3 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp
00:39 İstanbul’da kan donduran cinayet Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu İstanbul'da kan donduran cinayet! Sosyal medyada yaptığı paylaşım, küçük çocuğun sonu oldu
00:17 Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda Sokak köpekleri parçalayarak öldürmüştü! Talihsiz adamın yaşadığı vahşet hastane raporunda
23:28 Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız Gurbetçinin dediğine göre, onlar olmasa Türkiye batar: Devlet bize 1000 Euro harçlık versin biz bacasız fabrikayız
23:14 Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu Ndombele’nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor Fazla kilolarıyla gündemden düşmüyordu! Ndombele'nin son halini görenler dönüp bir daha bakıyor
23:01 Mersin’de orman yangını Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor Mersin'de orman yangını! Ekipler alevlere güçlükle müdahale ediyor
22:31 Marmaray’da korkunç olay Raylara atlayan adam trenin altında can verdi Marmaray'da korkunç olay! Raylara atlayan adam trenin altında can verdi
21:54 Basın toplantısına damga vuran sözler Okan Buruk, Icardi’nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti Basın toplantısına damga vuran sözler! Okan Buruk, Icardi'nin iptal edilen golünün VAR kayıtlarına isyan etti
21:38 Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık Fatih Belediye Başkanı Turan: Vatandaşımızı parçalayan köpekleri savcılık izniyle topladık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2024 15:34:13. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da Atık Su Arıtma Tesisi İle İlgili Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement