Antalya'da Atölye Çatısından Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Atölye Çatısından Düşen Adam Yaralandı

Antalya\'da Atölye Çatısından Düşen Adam Yaralandı

Gazipaşa'da tamir için çıktığı sundurma tavanda kırılan yer nedeniyle yaklaşık 3 metreden düşen Şaban Aman yaralandı. Eşi düşme anında saniye farkıyla kurtuldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

19.11.2024 11:38  Güncelleme: 11:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde tamir için çıktığı sundurma tavanda bastığı yerin kırılmasıyla yaklaşık 3 metreden düşen Şaban Aman, yaralandı. Bu sırada temizlik yapan eşi, kocasının üzerine düşmesinden bir adım farkla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Balıkçılar Çarşısı'nda meydana geldi. İş yerinde temizlik yaparken tavandaki su sızıntısını fark eden Şaban Aman, çatıya çıktı. Dükkanın önündeki sundurmayı kontrol eden Aman'ın bastığı yer kırıldı. Şaban Aman, yaklaşık 3 metre yükseklikten beton zemine düştü. Bu sırada dükkanın önünü temizleyen eşi ise tavandan düşen parçalardan kaçmak için geri adım atmasıyla Aman'ın üzerine düşmesinden saniye farkıyla kurtuldu. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Şaban Aman, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahalesi yapılan Şaban Aman, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ ayak topuğu kırılan Şaban Aman'ın tedavisi sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Gazipaşa, Antalya, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Atölye Çatısından Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:09 MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz MHP lideri Bahçeli: İttifakta görüş ayrılığı yok, Cumhurbaşkanımızla bağımız sarsılmaz
10:41 İskandinavlar hazırlıklara başladı Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler İskandinavlar hazırlıklara başladı! Üçüncü Dünya Savaşı alarmı verdiler
10:37 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün başladı! İşte tüm detaylar
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
08:41 Rize Çayeli’de heyelan Ölü ve yaralılar var Rize Çayeli'de heyelan! Ölü ve yaralılar var
15:16 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada 3 kez düşme tehlikesi geçiren uçakta panik anları kamerada
15:11 Çete lideri Fırat Sarı’nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti Çete lideri Fırat Sarı'nın sanık kürsüsüne peruksuz gelmesi dikkat çekti
15:06 HÜRJET’te yeni özellik eklendi Dengeleri değiştirecek HÜRJET'te yeni özellik eklendi! Dengeleri değiştirecek
15:04 54 yıllık Türk kulübü iflas etti 54 yıllık Türk kulübü iflas etti
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
14:53 Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu Hamas, telefonuyla oynayan İsrail askerini sniperla böyle vurdu
14:48 Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket Amatör Lig hakeminden alkışlanacak hareket
14:48 İki teğmen daha TSK’dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi İki teğmen daha TSK'dan ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 11:53:55. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Atölye Çatısından Düşen Adam Yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.