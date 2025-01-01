Antalya'da Barış Temalı Yeni Yıl Etkinliği - Son Dakika
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Antalya'da Barış Temalı Yeni Yıl Etkinliği

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Antalya, 2025 yılına 'Barış Yolunda Mutlu Yıllar Antalyam' etkinliği ile girdi. Etkinlikte savaşların son bulması ve dünya barışı için dilekler dile getirildi. Güney Kore Chumieum Dans Grubu ve DJ Ediz Çam'ın performansları ile kutlama coşkusu yaşandı.

01.01.2025 13:20  Güncelleme: 14:43
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(ANTALYA)- Antalya, 2025 yılını, Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği "Barış Yolunda Mutlu Yıllar Antalyam" etkinliği ile karşıladı. Dünyaya barış çağrısı yapılan etkinlikte gece boyunca savaşların son bulması dileğinde bulunuldu.

Antalyalılar yeni yılın coşkusunu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği, "Barış Yolunda Mutlu Yıllar Antalyam" etkinliğiyle yaşadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 30'uncu Dünya Barışına Çağrı Etkinlikleri kapsamında Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu ile DJ Ediz Çam ve Perküsyonist Yiğit Tuğcan sahne aldı.

DJ Ediz Çam ve Perküsyonist Yiğit Tuğcan'ın performanslarıyla başlayan gecede Güney Kore Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu'nun sahneye çıkışıyla birlikte eğlenceli dakikalar yaşandı. Meydanı dolduran her yaştan Antalyalı, topluluğun geleneksel kostümler eşliğinde sergilediği gösteriyi ilgiyle izledi.

Güney Koreli topluluk ise dans, müzik ve sahne gösterileriyle Antalyalılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Chumieum Dans ve Haneum Dünya Sanat Topluluğu'na gösterilerinin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz tarafından çiçek takdim edildi.

Cumhuriyet Meydanı, gece boyunca yeni yıl ışıkları altında insanların coşkusuna ev sahipliği yaptı. Gece boyunca tüm Dünya'ya barış çağrısı yapıldı. Savaşların son bulması, huzur ve barışın tüm dünyada hakim olması dileğinde bulunuldu. Gecenin sonunda yapay kar sürprizi yaşandı. Antalyalılar geri sayımın ardından 2025'in ilk dakikalarını yağdırılan yapay kar ile büyük bir sevinçle karşıladı.

Kaynak: ANKA

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