Antalya'da Bayram Yoğunluğu: Tatilciler Sahilde Denizin Keyfini Çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Bayram Yoğunluğu: Tatilciler Sahilde Denizin Keyfini Çıkardı

Antalya\'da Bayram Yoğunluğu: Tatilciler Sahilde Denizin Keyfini Çıkardı

Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 1. gününde hava sıcaklığının 24 derece olduğu turizm merkezinde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar ve turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın ederek denizin keyfini çıkardı. Sahilde piknik yapanlar, seyir terasından manzara fotoğrafı çekenler, güneşlenenler ve kitap okuyanlar görüntülendi. Bayram dolayısıyla yaşanan yoğunluk, yaz aylarını aratmadı.

10.04.2024 14:21  Güncelleme: 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da dünyaca ünlü sahilde bayramdaki yoğunluk yaz aylarını aratmadı

Hava sıcaklığının 24 derece olduğu turizm merkezinde tatilciler soluğu denizde aldı

ANTALYA - Antalya'da Ramazan Bayramı'nın 1'inci günü vatandaşlar, havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne akın ederek denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü kentte yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı.

Turizmin başkenti Antalya'da bayram hareketliliği başladı. Ramazan Bayramı'nın 1'inci gününde kentte hava sıcaklığı 24 dereceye kadar çıkarken, nem oranı yüzde 59 olarak kayıtlara geçti. Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü. Havanın parçalı bulutlu olmasına rağmen vatandaşlar ve turistler Konyaaltı Sahili'ne gelerek denizin keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar sahilde piknik yapmayı tercih ederken, bazıları da seyir terası varyantlardan manzarayı fotoğrafladı. Birçok turist ise sıcak kumsalda güneşlenmeyi tercih etti, bazıları da kitap okudu. Ramazan Bayramı dolayısıyla sahilde yaşanan yoğunluk yaz aylarını aratmadı. Yaşanan yoğunluk havadan dronla da görüntülendi.

Denize girmek için sahile gelen Bilal Kotan, "Bugün hava çok güzel, sabahları her gün gelirim. Bayram dolayısı ile yoğunluk var. Yaz aylarına doğru daha da kalabalık olur. Deniz suyu ısındı sayılır. Antalya'nın denizini çok beğeniyorum. Yüzdükçe yüzmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Ramazan Bayramı, Antalya, turist, Hava Durumu, Turizm, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bayram Yoğunluğu: Tatilciler Sahilde Denizin Keyfini Çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini unutmadı
    14:28 Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı'nda huzurevi sakinlerini unutmadı

    Elazığ il protokolü, Ramazan Bayramı çerçevesinde Gazi Huzurevi sakinlerini unutmadı. Vali, milletvekili, belediye başkanı ve siyasi parti temsilcileri huzurevi sakinleriyle bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

  • Çin'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti
    14:26 Çin'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

    Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.

  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan toprağa verildi
    14:26 Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan toprağa verildi

    Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

  • Tokat'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi
    14:23 Tokat'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi

    Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.

  • Tokat'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi
    14:23 Tokat'ta Ramazan Bayramı dolasıyla bayramlaşma programı düzenlendi

    Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.


14:11 Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin Emniyet görevlisinden DEM Partili vekile: Sen bu devletin vekili değilsin
13:10 ’’Kızıl inek’’ kehaneti yeniden gündemde Mescid-i Aksa’nın yerine Üçüncü Tapınak’ı inşa etmek istiyorlar ''Kızıl inek'' kehaneti yeniden gündemde! Mescid-i Aksa'nın yerine Üçüncü Tapınak'ı inşa etmek istiyorlar
13:01 DEM Parti’nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il DEM Parti'nin 2024 seçimlerinde en düşük oy aldığı 10 il
11:20 Emekliye neden zam yapılmadı Bakan Şimşek “İzin veremezdik“ diyerek nedenini anlattı Emekliye neden zam yapılmadı? Bakan Şimşek "İzin veremezdik" diyerek nedenini anlattı
08:34 Yerel seçimin en başarılı 6 vekili Ankete AK Parti’den sürpriz bir isim girdi Yerel seçimin en başarılı 6 vekili! Ankete AK Parti'den sürpriz bir isim girdi
14:12 Armağan Çağlayan’dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’a destek: İnsanları rahat bırakın Armağan Çağlayan'dan aşk yaşayan Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'a destek: İnsanları rahat bırakın
12:31 Ünlü YouTuber Ruhi Çenet’in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi Ünlü YouTuber Ruhi Çenet'in 9 milyon takipçili hesabı hacklendi
12:30 Bursa’da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu Bursa'da 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu
11:38 Ahmet Çakar’dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak iddia: Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak
11:30 Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı “Benden önce 5 kişiye daha saldırmış“ Pitbull saldırısında ölümden dönen adamın bacağına 28 dikiş atıldı! "Benden önce 5 kişiye daha saldırmış"
11:15 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın’ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın'ın en özel anlarını paylaşan baldızdan dikkat çeken çıkış
11:00 Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü Bayram namazı için gittiği camide kalp krizi geçirip öldü
10:36 Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı Cenk Eren, yüz gerdirme ameliyatı sonrası son halini paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 14:32:29. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Bayram Yoğunluğu: Tatilciler Sahilde Denizin Keyfini Çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement