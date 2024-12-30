Antalya'da Bodrum Yangınında Kadın Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Bodrum Yangınında Kadın Kurtarıldı

Antalya\'da Bodrum Yangınında Kadın Kurtarıldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bodrumda çıkan yangında üst katta mahsur kalan bir kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın, 45 dakikalık bir çalışma ile söndürüldü.

30.12.2024 16:57  Güncelleme: 17:00
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ANTALYA'da bodrumda çıkan yangın nedeniyle üst kattaki evinde mahsur kalan kadın, itfaiye eri tarafından kurtarıldı. Kadın güvenli alana götürülürken, yangın 45 dakikalık çalışma ile söndürüldü.

Kepez ilçesi Yeşiltepe Mahallesi 2679 Sokak'ta yer alan 4 katlı apartmanın bodrumunda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Apartmanda oturanlar, kendilerini sokağa atarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese ekipler sevk edildi. Bu sırada binanın üst katında oturan ve duman nedeniyle dışarıya çıkamadığı öğrenilen kadın için harekete geçildi. Bir itfaiye eri, oksijen tüpü takılı maskeyle yukarı çıktı. İtfaiye eri mahsur kalan kadını kurtarırken, ekipler yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonunda yangını söndürdü.

'İTFAİYE EKİBİ GELDİ, BENİ KURTARDI'

İsmi öğrenilemeyen kadın, "İtfaiye ekibi geldi, beni kurtardı. Yangın nasıl çıktı, bilmiyorum" dedi. Sevgi Cengiz ise "Dumanı görünce 'Yangın var, dışarı çıkın' diye bağırdım. Apartmandaki arkadaşlarımız da hemen dışarı çıktı. Bodrumdaki yangın nasıl çıktı, bilmiyorum. İtfaiye geldi ve söndürdü" diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

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