Antalya\'da Çalınan Tekne Bulundu

Antalya'da çalınan tekne, polis ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde bulunan 8 metrelik teknenin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Ekiplerin çalışması sonucu, teknenin Finike Limanı yakınlarında olduğunu tespit edildi.
Tekne, sahibine teslim edilmek üzere yediemin otoparkına çekildi.
Polis, tekneyi çalan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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