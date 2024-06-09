Antalya'da Çardakların Yıkılacağı Alanlarda Konteynerler Yerleştiriliyor - Son Dakika
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Antalya'da Çardakların Yıkılacağı Alanlarda Konteynerler Yerleştiriliyor

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Antalya'da 5 yıldızlı bedava tatilin adresi olarak tanımlanan çardakların olduğu alanda yer bulamayanlar taşkın riski bulunan Aksu Çayı kenarına konteyner yerleştirmeye başladı. Karşısında 5 yıldızlı otel bulunan çay kenarındaki konteynerlerin sayısı 200'ü bulurken, en düşük maliyetli konteynerin 100 bin lira olduğu öğrenildi. Aksu Belediyesi, konteyner sahiplerine yıkım tebligatı gönderdi ve inceleme başlattı.

09.06.2024 10:22
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ANTALYA'da 5 yıldızlı bedava tatilin adresi olarak tanımlanan ve kasım ayında yıkılması beklenen çardakların olduğu alanda yer bulamayanlar taşkın riski bulunan Aksu Çayı kenarına konteyner yerleştirmeye başladı. Karşısında 5 yıldızlı otel bulunan çay kenarındaki konteynerlerin sayısı 200'ü bulurken, en düşük maliyetli konteynerin 100 bin lira olduğu öğrenildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde her yıl denize sıfır ve 5 yıldızlı otellere komşu olarak inşa edilen çardaklar için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yıkım kararı çıkardı. Kasım ayında yıkılacak çardaklar için Aksu Belediyesi tarafından çardak sahiplerine tebligat gönderilirken, belediye yıkım sonrası bölge halkına yeni proje sunacak ve tek tip halde sahile yakın bir yerde yeniden inşa edilmesine izin verecek. Benzer manzara bu defa Aksu Çayı kenarlarında görüldü. Çardakların kurulduğu sahile yakın bir noktada bulunan Aksu Çayı'nın sağlı sollu her iki kıyısında iskelelerin yanı sıra bir de konteynerler kurulmaya başlandı. Bazı konteynerler yıllardır o bölgede olduğu için etrafına genişler nitelikte yapıların inşa edildiği görüldü. Bölgedeki balıkçıların da şikayetçi olduğu konu hakkında Aksu Belediyesi inceleme başlattı ve sahiplerine, konteynerleri kaldırmamaları halinde yıkılacağını tebliğ etti.

BALIKÇILARDAN FELAKET UYARISI

Aksu Çayı'nda taşkın riski olması nedeniyle DSİ tarafından ıslah edilen çay genişletildi. Çayın aktığı yere 100 metre uzaklıkta ise 5 yıldızlı bir otel bulunuyor. 5 yıldızlı tatilin bedava yapıldığı bir başka adres olarak dile getirilen konteynerler 100 bin lira ile 300 bin lira arasında maliyete sahip. Bölgede 200'e yakın konteyner bulunuyor. Olası bir taşkın durumunda ise felaket yaşanabileceğine dikkat çeken bölgedeki balıkçılar, kendilerinin bile taşkın anında teknelerinin batması sonucu zor anlar yaşadıklarını anlattı.

'TAMAMI KAÇAK, YASA DIŞI'

Diğer yandan sahilde çardakların kurulu olduğu alanda boş yer bulamayanların çay kenarına gittiği öğrenildi. İlçeye bağlı Kundu Mahallesi Muhtarı Ali Çiftçioğlu, yapıların kaçak olduğunu ve hem görüntü kirliliği hem de asayiş yönünden sorun oluşturduğunu söyledi. Vatandaşların gelişigüzel kafalarına göre konteyner yerleştirmesinin yasal olmadığını söyleyen Muhtar Çiftçioğlu, "Tamamı kaçak, yasa dışı. Normalde burada iskele vardı. Geçimini balıkçılıkla karşılayan balıkçı esnafımızın kullanması için. Ancak bu vatandaşlar iskele kuracak yer bırakmadı neredeyse. Her yere konteyner kurup tatil yapıyorlar" diye konuştu.

Antalya\'da Çardakların Yıkılacağı Alanlarda Konteynerler Yerleştiriliyor
Kaynak: DHA

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