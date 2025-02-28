Antalya'da Çek Büyükelçi ile İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
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Antalya'da Çek Büyükelçi ile İşbirliği Görüşmesi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege'yi makamında ağırlayarak Antalya'nın tarım ve turizm potansiyelini anlattı. İklim değişikliği ve çevre duyarlılığı konularında önemli projeler geliştirdiklerini belirten Böcek, kültürel ilişkilerin güçlendirilmesi için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

28.02.2025 15:53  Güncelleme: 16:48
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek ve Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege'yi makamında ağırladı. Antalya'nın tarım ve turizm potansiyeli hakkında bilgiler veren Başkan Böcek, "Çevre duyarlılığı ve iklim değişikliği konusunda Türkiye'de ilk sırada olan bir belediyeyiz" dedi.

Çek Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Petr Stepanek, Antalya Fahri Konsolosu Yeliz Gül Ege ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti. Çevreye duyarlı gelecek nesillere güzel bir Antalya bırakmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, "İklim değişikliği dahil olmak üzere Türkiye'de ilk sırada olan bir belediyeyiz. Diğer kurumlarla birlikte iş birliği içerisinde güzel şeyler yapmaya çalıştık. Çevre ile ilgili çalışmalarımızla ulusal ve uluslararası birçok ödül almak bizim için bir onur oldu. Büyükelçiler ve fahri konsoloslarımızla birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kültür sanatla ilgili yapılması gereken çalışmaları yapıyoruz" dedi.

Büyükelçi Stepanek de Antalya ile kültürel ilişkileri daha da arttırma isteğinde olduklarını belirtti. Stepanek, "Antalya çok güzel bir şehir, ilişkilerimizi derinleştirmek istiyoruz" diye konuştu. Daha önce Çek Büyükelçiliği'nin Antalya'da açtığı sergiler olduğunu söyleyen Büyükelçi, bu yıl da Antalya'da Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle iki tane sergi açma isteğinde olduklarını söyledi.

Kaynak: ANKA

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