Antalya\'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

Çanakkale'de Belediye Başkanı CHP'li Muharrem Erkek Oldu

Çanakkale'de yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'li Muharrem Erkek, resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi. Erkek, partililere teşekkür ederek Çanakkale'nin demokratik bir kent olduğunu vurguladı.