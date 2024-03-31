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Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde - Son Dakika
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Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

Antalya\'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde

ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.

31.03.2024 21:05  Güncelleme: 21:07
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72. açıldı.

Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da CHP Adayı Muhittin Böcek Seçimlerde Önde - Son Dakika
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