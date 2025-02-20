Antalya\'da Çiçekçi Cinayeti: Görüntüler Yürekleri Dağladı

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ANTALYA'da, tek yumrukla çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'yı (29) öldüren tutuklu Kıvanç Şensöz'ün (32) gerçekleştirdiği eylem, mahkeme salonunda izletildi. Görüntüleri izlerken gözyaşlarını tutamayan baba Muhammet Yıldırıcı, "Benim yavrum şu anda evde olmalıydı, toprak altında değil" dedi.

Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, "Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız" diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi. Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024 günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Otopsi raporunda, Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma ve kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği ifade edildi.

'OĞLUMU GENÇLİĞİNİN BAHARINDA HAYATTAN KOPARDI'

'Kasten öldürme' suçundan tutuklu sanık Kıvanç Şensöz'ün Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Taraflar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Sanığın en ağır cezayı almasını isteyen Yıldırıcı'nın annesi Aysun Yıldırıcı, "Sanık olaydan önce evimizin civarına geldi. Motosikletle evin etrafında dolaşıyordu. Oğlumu telefonla aradığında söylediklerini önemsememiştik. Küfür ve hakaretler etti. Olay günü oğlumu tüm gücüyle yere vurdu. Benim oğlum ona ne yaptı, neden oğluma böyle bir eylemde bulundu? Bizim onunla aramızda bir şey yoktu. İkimiz de çiçekçiydik. Ama bizim ailemizi dağıttı. Gencecik oğlumu öldürdü. Oğlumu gençliğinin baharında hayattan kopardı" dedi.

TANIKLAR OLAY ANINI ANLATTI

Kamera kayıtlarında olay anına şahit olduğu görülen Eşref Yunus Yıldırıcı'nın dayısının eşi Hatice Okur, "Kıvanç, olaydan önceki gece eşim Ali Okur'u aradı. 'Senin yeğenlerin benim eşimin fotoğrafını paylaştı' demiş. Eşim de 'Paylaştılar ise özür dileriz, çözeriz. Onlara yanlış yaparsan bana yapmış olursun' cevabını vermiş. Olay günü Kıvanç önce depoya gelmiş ve beklemiş. Fakat kimseyi bulamamış. Eşimin kaynak yaptığı depoya da gitmiş. Eşime, 'Eşref'i çağır konuşalım, barışalım' demiş. Eşim de Eşref'i arayıp çağırdı. Sonra sanık depoya geri gidiyor ve Eşref'i darbediyor. Çocuğa yumruk attıktan sonra tüm gücüyle altı beton olan zemine vurdu. Eşim yetişmeseydi vurmaya devam edecekti. Eşimin bağırma sesini duyunca ben de yanlarına gittim. Geldiğimde maktulü yerde gördüm. Maktul Eşref kanlar içerisinde yerde yatıyordu. Ambulansı kızlarımdan biri aradı. Sanık maktulün başında 'Ben ne yaptım Allah benim belamı versin' diyordu" ifadelerini kullandı.

OLAY ANI İZLETİLDİ, BABA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tanık ifadelerinin ardından olayın güvenlik kamerası görüntüleri mahkeme salonunda izletildi. Görüntüleri izledikten sonra gözyaşlarını tutamayan baba Muhammet Yıldırıcı, "Bu sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum. Benim yavrum şu anda evde olmalıydı, toprak altında değil" dedi.

Tutuklu sanık Kıvanç Şensöz ise görüntülerin izlenmesinin ardından pişmanlığını dile getirdi. Şensöz, olay günü Eşref Yunus Yıldırıcı'nın 'Sen karının fotoğraflarını paylaşıyorsun, biz paylaşınca mı sorun oldu' ifadesini kullandığını da kaydetti.

Mahkeme heyeti, olaydan önce taraflar arasında gerçekleşen telefon kayıtlarının bilirkişi tarafından incelendikten sonra rapor haline getirilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.