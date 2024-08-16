Antalya'da Çiftçi Çocukları Ar-Ge Yapıyor Projesi İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
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Antalya'da Çiftçi Çocukları Ar-Ge Yapıyor Projesi İçin Protokol İmzalandı

Antalya\'da Çiftçi Çocukları Ar-Ge Yapıyor Projesi İçin Protokol İmzalandı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) arasında 'Çiftçi Çocukları Ar-Ge Yapıyor Projesi'ne ilişkin protokol imzalandığı bildirildi. Proje kapsamında çocuklar, modern tarım tekniklerini uygulamalı öğrenme fırsatı bulacak.

16.08.2024 15:16
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Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) arasında "Çiftçi Çocukları Ar-Ge Yapıyor Projesi"ne ilişkin protokol imzalandığı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin tarımsal geleceğini şekillendirilmek adına önemli bir adım atıldı.

Kentin 19 ilçesinde aktif çiftçilik yapan ailelerin 12 ile 14 yaş arasındaki 665 çocuğunu tarımsal araştırma ve geliştirme (AR-GE) faaliyetleriyle tanıştırmayı amaçlayan "Çiftçi Çocukları Ar-Ge Yapıyor" Projesi için protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol, BATEM Müdürü Abdullah Ünlü ile İl Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal tarafından imzalandı.

"Bu proje, genç nesilleri geleceğin tarım liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor"

İmza töreninde konuşan BATEM Müdürü Ünlü, projenin Antalya tarımı için oldukça önemli olduğunu söyledi.

Projenin tarımsal faaliyetleri destekleyeceğini belirten Ünlü, "Bu proje, genç nesillerin tarıma ilgisini artırmayı ve onları geleceğin tarım liderleri olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Tarımın bilimsel temellerle desteklenmesi, Antalya'nın tarımsal üretim kapasitesini daha da güçlendirecektir." ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Fırat Erkal da "Çiftçi çocuklarımızın tarımın modern yüzüyle tanışmalarını sağlayarak gelecekte daha bilinçli ve yenilikçi çiftçiler olmalarını amaçlıyoruz. Bu projeyle Antalya'nın tarımsal potansiyelini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamda çocuklar, modern tarım tekniklerini uygulamalı öğrenme fırsatı bulacak.

Bitki ıslahı, biyoteknoloji, toprak bilimi, su ve entegre zararlı yönetimi gibi birçok alanda bilgi edinecek çocuklar, gelecekte tarım sektöründe yenilikçi yaklaşımlar geliştirme potansiyeline sahip olacak.

Kaynak: AA

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