Antalya'da Cinayet İhtimali Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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Antalya'da Cinayet İhtimali Üzerine İnceleme Başlatıldı

Antalya\'da Cinayet İhtimali Üzerine İnceleme Başlatıldı

Antalya'da yalnız yaşayan Gözde Gökalp'in evinde ölü bulundu. Vücudundaki morluklar cinayet ihtimalini gündeme getirdi.

17.04.2025 15:49
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ANTALYA'da çağrı merkezinde çalışan Gözde Gökalp'in (36) yalnız yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Gökalp'in vücudunda morluklar olması üzerine ekipler, cinayet ihtimali üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi 138 Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında tek başına yaşayan Gözde Gökalp'ten haber alamayan yurt dışındaki ablası, kardeşinin sevgilisi H.Ş.'yi arayarak durumu bildirdi. H.Ş., Gözde Gökalp'in ablasına, eve gidip bakacağını söyledi. Bu esnada Gökalp'in yine yurt dışında yaşayan babası da Antalya'da yaşayan çilingir arkadaşına durumu anlatıp, eve gidip içeri girmesini söyledi. Sabah saatlerinde çilingir eve gidip kapıyı açınca, Gözde Gökalp'i oturma odasında yüzüstü hareketsiz gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine adrese olay yeri inceleme ekibi sevk edildi. Ekiplerin ve savcılığın incelemesinin ardından Gözde Gökalp'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar tespit edilmesi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Ekipler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, siteye girenler için kimlik tespiti çalışması gerçekleştirdi. Cinayet ihtimalini değerlendiren ekipler, çalışmalarını sürdürürken, Gözde Gökalp'in erkek arkadaşı H.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Cinayet İhtimali Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Cinayet İhtimali Üzerine İnceleme Başlatıldı - Son Dakika
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