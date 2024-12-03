Antalya'da Cinayet: Mehmet Altın, Partneri ve Çocuğunu Öldürmekten Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Antalya'da Cinayet: Mehmet Altın, Partneri ve Çocuğunu Öldürmekten Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı

Antalya\'da Cinayet: Mehmet Altın, Partneri ve Çocuğunu Öldürmekten Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı

Antalya'da, birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi başına satırla vurup taşla ezerek öldüren Mehmet Altın, cinayete tanık olan 8 yaşındaki oğlunu da boğarak öldürdü. Mahkeme, sanığı 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

03.12.2024 16:36  Güncelleme: 16:37
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ANTALYA'da birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de boğarak öldüren Mehmet Altın (48), 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde 1 Ağustos tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi ormanda başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak öldüren Mehmet Altın, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Sanık, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

'BİLİNÇLİ OLARAK ÖLDÜRMEDİM'

Savunmasında olay günü bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirten Altın, "Çıkan tartışma sonunda kendimi kaybettim. Bilinçli olarak öldürmedim. Evin yolunu zor buldum. Eve götürdüğüm çocuğu da sürekli bağırması üzerine susması için iple bağladım. Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu" dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Aynur Çilli'yi ormanda satır ve başına vurduğu taşla öldürdüğünü, olaya şahit olan 8 yaşındaki çocuğun ise götürdüğü evinde domuz bağı yöntemiyle ölümüne neden olduğunun tespit edildiğini açıkladı. Savcı, sanık Altın'ın 'Kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme' ve 'Çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Cinayet: Mehmet Altın, Partneri ve Çocuğunu Öldürmekten Ömür Boyu Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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