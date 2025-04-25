Antalya'da Dolu Yağışı Tarımı Vurdu

Aniden bastıran dolu yağışı Antalya'yı beyaza bürüdü

Tarım arazileri ve meyve ağaçları olumsuz etkilendi, kapanan bazı mahalle yolları iş makineleriyle açıldı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesi Çardak ve Sırtköy Mahallelerinde etkili olan dolu yağışı, tarım arazilerini ve meyve ağaçlarını olumsuz etkilerken, mahallelerin diğer mahallelere bağlanan yollarının kapanmasına neden oldu. Çardak Mahalle Merkezi ve diğer mahallelere bağlantı yolları iş makineleri ve ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda açıldı.

Yeni Antalya- Konya D-687 Karayolu üzerinde bulunan Kızıldağ Mahallesinde gece 01.00 saatlerinde başlayan dolu yağışı mahallede hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkamazken, tarım alanlarındaki bitkiler ile ağaçların yaprak ve çiçeklerinin döküldüğü, bazı araçların cam ve farlarının kırıldığı, kaportalarında hasar oluştuğu bildirildi.

Dolu yağışının D-687 karayolunda da etkili olduğu, karayolları ekiplerinin müdahalesi sayesinde yolda ulaşımın aksamadığı bildirildi.

Sabah havanın aydınlanmasıyla birlikte yer yer 40-50 santim kalınlığını bulan dolunun mahallenin tamamını beyaza bürüdüğü gözlenirken, mahallenin diğer mahallelerle olan bağlantı yollarının da kapandığı görüldü.

Kızıldağ Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz ve mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine mahalleye gelen Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, iş makineleri ile köyün kapanan yollarını açarken, iş makinelerinin önünde sürüklenen dolu yığınları, kar manzarasını andırdı.

Muhtar Mehmet Yılmaz, mahallelerinde büyük oranda zarar oluştuğunu, yetkililerin mahallelerinde hasar tespit çalışması yapması gerektiğini dile getirdi.

Sırtköy'de beyaza büründü

Dolu yağışından etkilenen bir başka mahalle de Sırtköy oldu. Sırtköy'de gece başlayan dolu, kısa sürede mahallenin beyaza bürünmesine neden olurken, tarım arazileri ve ağaçlar doludan nasibini aldı. Sırtköyü sakinlerinin en önemli geçim kaynağı olan defne ağaçlarının yaprakları dolu yağışı sırasında tamamen dökülürken, bazı ağaçların da dallarının kırıldığı gözlendi.