Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı kasa kamyonetin arkasından düşen kişi ağır yaralandı.
Sorgun Mahallesi Titreyengöl bölgesinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kapalı kasa kamyonetin arkasında yolculuk yapan Orhan Y. asfalt zemine düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Orhan Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Orhan Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kamyonet sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Düşme Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralı - Son Dakika
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