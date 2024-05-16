Antalya'da Engelli Gençler Bir Gün Asker Oldu - Son Dakika
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Antalya'da Engelli Gençler Bir Gün Asker Oldu

Antalya\'da Engelli Gençler Bir Gün Asker Oldu

Antalya'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törende, 18 engelli genç bir günlüğüne askerlik yaptı. Törene Antalya Valisi, Cumhuriyet Başsavcı Vekili, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve engelli gençlerin aileleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Engelli gençler, temsili askerlik terhis belgesi ve hediyelerle ödüllendirildi. Törenin sonunda ise Antalya Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören bireyler dans gösterisi gerçekleştirdi.

16.05.2024 20:17
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Antalya'da Dünya Engelliler Haftası kapsamında 18 engelli genç düzenlenen törenle bir günlüğüne asker oldu.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik ve yemin törenine, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Adnan Tabar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Gürbüz, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Komando Albay Mehmet Kayhan, ilçe kaymakamları ve engelli gençlerin aileleri katıldı.

Zihinsel ya da fiziksel engelleri nedeniyle askerlik hizmetini yerine getiremeyen özel bireyler için düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, engelli bireylerden Alperen Çetinkaya yaş kütüğüne plaket çakıp, Bayrak şiirini okudu.

Silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden engelli bireylere Vali Şahin, temsili askerlik terhis belgesi ve hediyeler verdi.

Törende Antalya Otizm Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören bireyler dans gösterisi gerçekleştirdi.

Tugay Komutanı Piyade Komando Albay Kayhan'ın konuşmasının ardından program tören geçişi ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Engelli Gençler Bir Gün Asker Oldu - Son Dakika

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